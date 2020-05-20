İspanya'nın Sevilla kentinde 700 yıl sonra ilk cami inşaatı için kampanya yürüten Kanoute, 1 milyon dolar topladı

Aktif futbol hayatını 2013 yılında noktalayan Fransa doğumlu, Malili milli futbolcu Frederic Oumar Kanoute, Endülüs'ün kalbinde Müslümanlar için kalıcı ibadethane kurulması için yürüttüğü kampanyada 1 milyon dolar toplamasının ardından bağışçılara teşekkür etti.

Kariyerinde Olympique Lyonnais, West Ham United, Tottenham Hotspur, Sevilla ve son olarak Beijing Guoan formalarını terletmiş olan Kanoute, 711-1492 yılları arasında İslam uygarlığının hakim olduğu Endülüs'ün kalbi kabul edilen Sevilla'da 700 yıldır Müslümanların camisi olmadığına dikkat çekti.

20 yaşında İslam'a geçen Fransa doğumlu Kanoute, 2005-2012 yılları arasında İspanya'nın Sevilla kulübünde top koştururken şehirde cami bulmakta çok zorlandığını belirterek bu boşluğu doldurmak için Müslümanların küresel online bağış toplama sitesi LaunchGood'da kampanya yürüttü.

41 yaşındaki emekli futbolcu, "Kanoute 4 Seville Mosque" isimli kampanyaya bir yılda 1 milyon dolar toplamasının ardından Twitter'dan "Katılan herkese teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun" paylaşımını yaptı.

"Günümüzde İslam'ın ışığına örnek olacak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ama siz de biliyorsunuz, bir futbolcu tek başına maç kazanamaz. Takımımıza katılın. Desteğinize ihtiyacımız var" diyen Kanoute, Sevilla Cami Vakfı Başkanı İbrahim Hernandez ile birlikte caminin inşası için "Dualarınızı ve bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını gönderdi.

Malili eski futbolcu Kanoute'den Sevilla'da cami yapımı için kampanya https://t.co/fWKxqtdAmb pic.twitter.com/27EPYy6AzW — AA SPOR (@aa_spor) May 10, 2019

Sevilla Cami Vakfı ile Kanoute'nin işbirliği yaptıkları 13.1 milyon dolarlık maliyet hesaplanan cami projesi için 27 Mayıs'a dek bağış toplamaya devam edecek

Al Jazeera'ya "Sevilla'ya geldiğimde cami bulmak çok zordu. Herkese sormak zorunda kalmıştım" diye konuşan Kanoute, Sevilla'da 2007 yılında bir mescit satın almış ve burayı 'geçici cami' olarak devreye sokmuştu.

Ex-footballer Frederic Kanoute raises $1m to build Seville's first mosque in 700 years https://t.co/zglFBa9GIK pic.twitter.com/WVLxPrOvbB — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 20, 2020

Artık büyük ve kalıcı cami için kolları sıvayan emektar forvet, Sevilla'nın Müslüman cemaatinin İslam'ı benimseyen İspanyollar, Cezayir, Fas, Senegal ve Mali kökenlilerin 'güzel bir karışımı' olduğunu dile getirdi. İspanya'nın 2 milyonluk Müslüman nüfusunun 30 bini Sevilla'da yaşıyor.

Sevilla Cami Vakfı Başkanı Ibrahim Hernandez, Kanoute için "Sevilla'da çok saygın bir kişiliktir, sadece futbolu için değil insanlığı için de" diye konuştu.

Hernandez, "Yanınızda Oumar gibi birisi varsa, insanlar sizi dinler, sizinle birlikte bir şey yapmak ister" diye ekledi.

Çocuklar için Arapça ve Kuran kursları

Cmi ve kültür merkezi projesi ibadethane olmanın yanısıra çocuk doğumu, Endülüs sanatı ve mutfağı gibi konularda kurslara da evsahipliği yapacak.

Temel sağlık hizmetleri veren bir kliniğin yanısıra çocuklar için Arapça ve Kuran kursları da planlanıyor.

Kanoute, Sevilla forması giydiği dönemdeki basına açıklamalarında yerel yönetimin cami inşasına izin vermemiş olmasını eleştirirken şu vurguyu yapmıştı.

"Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Bir yönetimin din özgürlüğünü kısıtlamasının aşırılığı teşvik edeceğini düşünüyorum. Sevilla'daki Müslümanlar bodrum katlarında dua ediyorlar. Bu onurlu bir şey değil. Ben, Müslüman toplumunun layık olduğu bir yerde onuruyla dua etmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer bir topluluk onurlu bir yerde dini vecibelerini yerine getirirse, kendini daha iyi hisseder ve topluma daha fazla entegre olur."