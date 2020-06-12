BM: Suudi petrol tesislerine saldırılarda kullanılan silahların İran kökenli olduğunu değerlendiriyoruz

Reuters haber ajansına göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen sene Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların ‘İran kökenli’ olduğuna inandıklarını belirten bir rapor hazırladı. Rapor BM Güvenlik Konseyi’nde bu ay tartışılacak.

Reuters’ın alıntıladığı rapora göre, BM Genel Sekreteri Guterres, mayısta Suudi Arabistan’ın Afif kentindeki bir petrol tesisine, haziran ve ağustosta Abha uluslararası havaalanına, eylülde de Suudi petrol şirketi Aramco’nın Hureys ve Abkayk’taki tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların kalıntılarını incelediklerini söyledi.

14 sayfalık raporunda Guterres, “(Genel) Sekreterlik, bu dört saldırıda kullanılan kruz füzeleri ve/ya bunlarla ilgili parçaların İran kökenli olduğunu değerlendirmektedir” ifadelerine yer verdi.

BM Genel Sekreteri, raporunda, ABD’nin eline geçirdiği silah ve bunlarla ilintili malzemelerden bazı parçaların da İran kökenli olduğu kanısına vardıklarını da belirtti.

Arms seized by U.S., missiles used to attack Saudi Arabia 'of Iranian origin': U.N. https://t.co/Wpnd7dWLuM — Reuters Iran (@ReutersIran) June 12, 2020

​Guterres bu kanıya nasıl vardıklarını ise, ele geçirilmiş olan silahların bazılarının, İran’daki ticari bir kuruluş tarafından üretilenler ile benzerlikler taşıması ya da Farsça işaretlemeler içermesiyle açıkladı.

Anlattığına göre, bu silah ya da malzemelerden ‘bir kısmı Suudi Arabistan’a Şubat 2016-Nisan 2018 tarihlerinde getirilmişti.’

Guterres, raporunda ayrıca söz konusu parçaların -nükleer silah üretmesinin önünü kesmek için Tahran’la varılan uluslararası anlaşmaya ilişkin kabul edilen- Birleşmiş Milletler kararı ile ‘çelişecek şekilde transfer edilmiş olabileceğini’ de ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Guterres’in raporunu bu ay içinde incelemesi ve tartışması bekleniyor.

Washington, Güvenlik Konseyi’nin, İran’a uygulanan silah ambargosunun süresini uzatması için bastırıyor. Ambargonun süresi, uzatılmaması halinde ekimde dolacak.

Ancak Konsey kararlarını veto hakları bulunan Rusya ve Çin böyle bir kararı desteklemeyeceklerinin sinyalini verdiler bile.