İsviçre’de bir trende içinde 3 kilogram altın bulunan çanta unutuldu

İsviçre’de bir trende kimliği belirsiz bir kişi tarafından içi 3 kilogram altın dolu bir çanta unutuldu. Yetkililer unutkan yolcuyu arıyor.

DailyMail’in aktardığına göre, ekim ayında St. Gallen ile Luzern şehirleri arasında, bir trenin vagonunda, içinde 3 kilogram altın bulunan bir çanta unutuldu. Çantadaki altınların toplam değeri 152 bin Sterlin (1 milyon 300 bin TL) değerinde.

Mystery as three kilos of gold worth more than £150,000 is left on a train in Switzerland https://t.co/3ERXJ6SKRZ — Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2020

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Yapılan aramalar sonucunda yolcu hâlâ bulunamadı, yetkililer de durumu kamuoyuna duyurmaya karar verdi. Çantanın gerçek sahibi olan kişiyi teyit etmek için ne gibi kriterler kullanılacağı ise bilinmiyor.

Diğer yandan yolcunun parasını almak için 5 yıl mühleti olduğu belirtiliyor.