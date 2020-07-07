Danimarka'dan Kuzey Akım-2'ye son izin de çıktı: Gemiler demir atabilir

DEA, Rus doğalgazını Baltık denizinin altından Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının yapımı için kurulan Nord Streem 2 AG şirketine, boru döşeme gemilerinin Danimarka sularına demirlemesi için izin verdiğini açıkladı.

Böylece yeni gemiler hem ayrı ayrı hem de dinamik konumlandırma sistemi ile donatılmış gemiler ile birlikte kullanılabilecek.

Açıklamada, yeni kararın temyize götürülmesi için 3 Ağustos’a kadar süre verildiği, boru yapım çalışmalarının bu tarihe kadar başlamayacağı kaydedildi.

Nord Streem 2 AG, projeyi Danimarka’nın pozisyonu ve çevresel etki değerlendirmelerini dikkate alarak hayata geçireceklerini açıkladı. Operatör şirket, farklı seçenekleri incelemeye devam ettiğini ve yapımla ilgili planları 'zamanında' bildirmeyi vaat etti.

Danimarka, 30 Ekim 2019 tarihinde Kuzey Akım-2'nin ilgili kısmının Baltık Denizi'ndeki Danimarka kıta sahanlığında inşasına izin vermişti, ama bu izinde boru döşeme gemilerinin ülke sularında demirlemesi yoktu.

Danimarka hükümeti, gemilerin atacağı çapaların Baltık Denizi dibinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatı etkileyebileceği nedeniyle sadece de dinamik konumlandırma sistemi ile donatılmış gemilerin kullanımına izin vermişti.

Kuzey Akım-2 ile birlikte Rusya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'da doğalgaz ihracat kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 110 milyar metreküp üzerine çıkacak. Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgazını satmaya çalışan ABD’nin yanı sıra, Ukrayna ve Polonya gibi bazı Avrupa ülkeleri bu projeye karşı çıkıyor.

Kuzey Akım-2 projesinde boru döşeme çalışmaları, ABD’nin geçen yılın sonunda yeni savunma bütçesini kabul etmesiyle durmuştu. Bütçe, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan şirketlere karşı yaptırımlar öngörüyor. Bunun üzerine boru hattını döşeyen İsviçre’nin Allseas şirketi çalışmaları durdurmuştu.