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    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

    Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine AB'den kınama

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    Avrupa
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    "AB Konseyi, Türkiye'nin bu kadar simgesel bir anıtı camiye dönüştürme kararını kınamaktadır" açıklamasını yapan Borrell, birliğin dışişleri bakanlarının, Türkiye'nin kararı acilen gözden geçirerek tersine çevirmesine yönelik çağrısını aktardı.

    AB dışişleri bakanları, Fransa'nın daha önce Doğu Akdeniz/Libya gerilimi nedeniyle talep ettiği Türkiye odaklı toplantıyı düzenledi.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gündemine Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalinin de eklendiği dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

    Borrell, "Önemli bir mesele de Ayasofya'ydı. AB Dış İlişkiler Konseyi, Türkiye'nin bu kadar simgesel bir anıtı yeniden camiye dönüştürme kararını kınamaktadır. Bu karar kaçınılmaz olarak güvensizliği körükleyecek, dini topluluklar arasında yeniden bölünmeyi teşvik edecek ve bizim diyalog ve işbirliği çabalarımıza zarar verecek" dedi. 

    AB Yüksek Temsilcisi, birliğin dışişleri bakanlarının, 'Türkiye'nin kararı acilen gözden geçirmesi ve tersine çevirmesi için çağrı yapma fikrini desteklediklerini' duyurdu. 

    'Türkiye hakkında uzun ve ilginç tartışma'

    Türkiye hakkında 'uzun ve ilginç' bir tartışma gerçekleştiğini aktaran Borrell, "Dışişleri Bakanları, benim onlara Yüksek Temsilci olarak sunduğum sonuçları kabul etti ve bunlar gelecekteki ilişkileri belirleyecek" dedi. 

    Bu çerçevede Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu tekrar vurguladıklarını söyleyen Borrell, "Türkiye ile ilişkilerimizi AB değerleri ve çıkarlarıyla uyumlu olarak geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz" diye ekledi.

    'Türkiye AB'nin çıkarlarıyla çatışan faaliyetlerine son vermeli'

    AB Yüksek Temsilcisi, dışişleri bakanlarının Türkiye'yle ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiği konusunda hemfikir olduğunu ve Doğu Akdeniz ile Libya'daki gelişmelerin AB'nin çıkarlarıyla çatıştığını belirterek şöyle devam etti:

    "Herkesin istediği ve desteklediği güven ortamının inşa edilmesi için Türkiye'nin AB çıkarlarına ve üye ülkelerin egemenliğine zarar veren tek taraflı faaliyetlerine son vermesi gerekiyor." 

    "Diyalog ve müzakere yoluyla gerginliğin azaltılması ve uzlaşı sağlanması için yollar aramamız gerektiği konusunda mutabık kaldık."

    "Diğer taraftan Türkiye'nin faaliyetlerinin ortaya çıkardığı sınamalara karşı atabileceğimiz olası adımlar üzerinde de çalışacağız."

    Türkiye'ye olası yeni yaptırımlar gelecek ay ele alınacak

    AB Konseyi'nin 15 Temmuz 2019'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin kısıtlayıcı tedbirler için kabul ettiği çerçeve belgesini hatırlatan Borell, bu bağlamda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin talebi üzerine yeni adımlar atılabileceğini ve konunun tekrar ağustos sonunda ele alınacağını duyurdu.

    Libya'ya silah yaptırımı rejimi güçlendirilecek

    Borell, AB Dış İlişkiler Konseyi'nde Libya'daki gelişmelerin de ele alındığını aktardı:

    "Libya'da durum kötüleşmeye devam ediyor. Silah ambargosunun delinmeye devam ettiğini görüyoruz. İrini Operasyonu'na da katkı sağlamak için yaptırım rejimini güçlendirmeyi planlıyoruz. Biz siyasi çözüm için tek seçeneğin Berlin Süreci olduğunu düşünüyoruz."

    Etiketler:
    Kınama, Ayasofya, Türkiye, AB, Josep Borrell
    Topluluk kurallarıTartışma
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