Fransa'da sağlık çalışanlarına 'tarihi' zam

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, sağlık çalışanları ‘tarihi’ bir zam elde etti. Hükümet 8 milyar euroluk bütçe ayırmayı kabul etti.

Fransa’da Emmanuel Macron hükümetiyle, çalışma koşullarını protesto eden sağlık çalışanları ve sendikalar arasında yaklaşık yedi haftadır süren müzakereler sonuçlandı.

Hükümet, sağlık çalışanlarına zam için 8 milyar euroluk bütçe ayırmayı kabul etti. Bu, her bir sağlık çalışanının ayda ortalama 183 euro (yaklaşık 1426 TL) zam alacağı anlamına geliyor.

Göreve yeni başlayan Başbakan Jean Castex, anlaşmayı ‘sağlık sistemimiz için tarihi bir an’ diye niteledi. Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesini öven Castex, bu şekilde bu çabayı takdir ettiklerini söyledi.

Fransa’da salgın süresince sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve onları desteklemek adına ‘alkışlı eylemler’ gerçekleştirilmişti. Siyasiler de sıklıkla çabaları için sağlık görevlilerine teşekkür etmişti. Ancak sağlık çalışanları daha iyi ücret talebiyle ülke çapında protestolar düzenlemişti.