'IŞİD gelini' Şamima Begüm'ün Londra'ya dönüşüne yargı izni

Britanya'dan 2015'in başında IŞİD'e katılmış 3 genç kızdan biri olan Shamima Begum'ün (Şamima Begüm) Şubat 2019'da iptal edilen vatandaşlığını geri kazanmak için hukuki mücadele vermesinin önü açıldı.

Aynı isimli akademide okuyan başarılı öğrenciler oldukları için 'Bethnal Green kızları' diye anılan, IŞİD'e katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen ve burada IŞİD militanlarıyla evlendirilen 3 Britanyalı kızdan biri olan Begum, artık 20 yaşındaki.

Geçen yıl Suriye'deki bir mülteci kampında yerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılan Begum'un başvurusunu değerlendiren temyiz mahkemesi, Suriye'de doğurduğu çocuklar ölen genç kadının kaldığı kamptan kendini savunamadığı için adil biçimde yargılanmadığını belirtti. Bundan ötürü vatandaşlıktan çıkarma kararına karşı hukuki mücadele verebilmesi için ülkeye geri dönüşüne izin verilmesine hükmetti.

Kararı 'büyük hayal kırıklığı' diye niteleyen İçişleri Bakanı, temyize gidebilme izni almak için başvuracağını duyurdu.

Şubat 2019'da The Times gazetesinin Suriye'de bir kampta ulaştığı Begum, IŞİD'e desteği kesmezken "İki çocuğum öldü. Karnımdaki bebeği sağlıklı doğurmak için ülkeme geri dönmem lazım" demişti. Bunun üzerine hükümetin vatandaşlığını iptal ettiği Begum'un bebeğinin doğumdan iki hafta sonra öldüğü haberi gelmişti.

Temyiz mahkemesinin kararı, Begum'un Suriye'den çıkışına yardımcı olmamakta ısrar eden hükümetin 20 yaşındaki kadının Londra'daki mahkemede boy göstermesinin bir yolunu bulması gerektiği anlamına geliyor.

Begum'un avukatı Daniel Furner, müvekkiline hikayeyi kendi tarafından anlatması için hiçbir zaman adil fırsat verilmediğini söyledi.

Furner, "Britanya adaletinden korkmuyor, memnuniyetle karşılıyor. Ama adını temize çıkarma fırsatı tanımadan vatandaşlıktan çıkarmak adalet değildir, tam tersidir" dedi.

'IŞİD gelininin' savunması, hükümetin kararının kanunsuz olduğu, zira kendisini devletsiz bıraktığına dayanıyor.

Uluslararası hukuka göre bireyin bir başka ülkenin vatandaşlığına hak kazanması şartıyla vatandaşlıktan çıkarılması yasal olabilir.

Temyize giden Şubat 2020'deki mahkeme kararında Begum'un annesi üzerinden Bangladeş vatandaşlığına hakkı olduğu gerekçesi gösterilmişti.