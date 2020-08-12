Yunan Dışişleri: Ankara'nın Atina'ya azınlık haklarına saygı dersi vermesi paradoksal

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye’nin, Yunanistan’ın azınlık haklarına saygı duyması gerektiğine işaret etmesi komik değilse de en azından paradoksal. Tarih, Türkiye’nin 20. yüzyıl boyunca kendi topraklarındaki tüm azınlıkları sistematik olarak yok etmesinin en tarafsız tanığı olarak kalacak. Yunan devletinde eğitim seçimine gelince, bu seçim her zaman yalnızca verilen eğitimin kalitesine ve öğrencilerin ilgi alanlarına dayanarak tüm Yunan vatandaşları için eşit bir temelde ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yapılıyor” ifadesine yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Trakya’daki Müslüman azınlıklara ait okul sayısının son 25 yıl içinde 231’den 115’e indirildiği açıklamasına yanıt olarak İstanbul’daki neredeyse tüm Rum okullarının kapatıldığına dikkat çekti.

Açıklamada, “Müslüman azınlığa gelince, bu bölgede azınlıklar için 115 ilkokul olduğunu kaydetmeliyiz. Bu okullarda sağlanan eğitim tüm öğrenci haklarını tam olarak garanti ediyor. Bu arada İstanbul’da, 1955’te 54 Rum ilkokul varken, şu anda sadece 3 okul kaldı. Türkiye yönetimi bunun neden böyle olduğunu biliyor mu acaba?” dendi.