Dışişleri'nden Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait ilkokulları kapatan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahsekonu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, 'Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatma politikası' hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların faaliyetini ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle azınlığa danışmadan sistematik olarak "geçici durdurma" yoluyla kapattığını belirten Aksoy, bunun son örneğini azınlığın 8 ilkokulunun daha kapatılmasının teşkil ettiğini kaydetti.

Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahsekonu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz. https://t.co/FDjPmsrMUw — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 12, 2020

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'Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmıyor'

"Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği (AB) de bir üye ülkede insan haklarının sistemli biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır. Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz."

'Türkiye, Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerini sürdürecek'

Bu konuda, Batı Trakya Türk azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları desteklediklerini dile getiren Aksoy, konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getirdiklerinin altını çizdi.

Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşması'nın tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir" değerlendirmesinde bulundu.