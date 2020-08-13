Macron: Türkiye’nin kararı yeni bir gerilim dalgasına yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz’de Navtex ilan etmesinin yeni bir gerilim dalgasını tetiklediğini belirtti.

Macron, Twitter’den yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO’dan müttefiki olan ülkelerle barışçıl diyaloga başlaması gerektiğini belirterek, “Doğu Akdeniz’deki durum endişe uyandırıyor. Türkiye’nin tek taraflı sondaj kararı yeni gerilim dalgasına yol açtı. Türkiye, komşu ve NATO müttefiki ülkeler arasında barışçıl diyaloga geçmek için bu tür kararlara son vermeli” ifadesini kullandı.

Macron ayrıca “uluslararası hukuka uyulması gerektiğini göstermek” amacıyla Fransa’nın Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak genişletme kararı aldıklarını belirtti.

J’ai décidé de renforcer temporairement la présence militaire française en Méditerranée orientale dans les prochains jours, en coopération avec les partenaires européens dont la Grèce. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2020

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