Miçotakis: AB’nin insan hakları konusundaki yaklaşımı Belarus ve Türkiye için farklı olamaz

Yunanistan Başbakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus'taki gelişmeler üzerine bugün olağanüstü toplanan AB Liderler Zirvesi'nde konuşan Miçotakis, ‘Belarus halkına dayanışma sinyali göndermek’ gerektiğini, fakat AB’nin insan haklarının gözetilmesi konusundaki yaklaşımının Beyaz Rusya ve Türkiye için farklı olamayacağını ifade etti.

Açıklamada, “Belarus’taki olaylar ile ilgili acil toplanan AB liderlerinin video konferansında konuşan Başbakan, tüm dünyanın tanık olduğu ‘acımasız baskıların üzücü resimlerini’ dile getirdi ve Belarus halkına dayanışma sinyalinin yollanması gerektiğinin altını çizdi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa’nın Belarus ve Türkiye için iki standardının olamayacağı konusunda hemfikir olan Miçotakis, ayrıca AB’nin insan hakları ve yasaların üstünlüğü açısından yaklaşımının Belarus ve Türkiye için farklı olamayacağını vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre Yunanistan Başbakanı, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili devam eden tartışma sırasında Yunanistan ve Mısır arasında yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını ‘kesinlikle yasal ve örnek bir anlaşma’ olarak niteledi.

Türkiye’nin ‘şu anda uluslararası hukukun tüm normlarını sistematik olarak ihlal ettiğini’ belirten Miçotakis, Avrupalı meslektaşlarına son olaylarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye ile diyaloğu asla reddetmediğini yineleyen Miçotakis, “Ancak deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olan aramızdaki ihtilaflardan sadece bir tanesi ile ilgili denizde, karada ve havada gerginlik olduğu sürece bu olmaz” ifadelerini kullandı.