Türkiye ile Akdeniz'de kriz yaşayan Yunanistan'dan İtalya'ya bakan karasularını genişletme açıklaması

Başbakanı Miçotakis, daha önce İtalya ile anlaşmaya vardıkları İyon Denizi'nde Yunan karasularını genişletmeye dair yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

Türkiye ile Doğu Akdeniz krizini takiben, İtalya ile İyon Denizi'ndeki deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyerek aralarında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kurmalarını sağlayan anlaşma imzalamış bulunan Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Mısır ve İtalya ile ayrı ayrı imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmalarının görüşüldüğü parlamentoya seslenen Başbakan Kyriakos Miçotakis, İtalya ile paylaştıkları İyon Denizi'nde karasularını genişletmeye yönelik yasa tasarısını kısa süre içinde sunacaklarını söyledi.

Miçotakis, "Yunanistan, parlamentoya sunulacak yasa tasarısıyla batı karasularını 6 milden 12 mile genişletecek" dedi.