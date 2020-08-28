AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı.

Türkiye'ye ait Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlamasının ardından Ankara-Atina arasındaki gerilim giderek tırmanırken, AB durumu yakından izlemeyi sürdürüyor.

AB dışişleri bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'deki gayriresmi toplantısı sürerken, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den bir dizi açıklama geldi. Borrell, Türkiye'yi bölgede tek taraflı eylemlerden kaçınması için uyardı ve konuyu blokla görüşme çağrısında bulundu.

'Yaptırımlar konusunda anlaşmaya varıldı'

Öte yandan Borrell, merakla beklenen yaptırım konusunda da açıklama yaptı. Borrell, Ankara'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Yaptırımların, Türkiye'ye ait gemileri kapsayabileceği, AB'nin şimdilik sadece anlaşmazlıkla bağlantılı isimleri listelediği kaydedildi. Ancak sektör faaliyetleri ve varlıkların dondurulması gibi önlemlere başvurulabileceği de aktarıldı.

Bugün sona erecek toplantıda Türkiye ile ilgili bir karar alınması beklenmiyor. Zira Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptırım konusunun önümüzdeki ay gerçekleşecek AB zirvesinde ele alınması gerektiği söyledi.

Berlin'deki söz konusu toplantı öncesinde konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Josep Borrell'in 'Türkiye'ye yaptırım seçenekleriyle ilgili bir açıklama yapmasını büyük bir ilgiyle beklediğini' söylemişti.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim aylardır devam ediyor. Ancak, Atina'nın bu ay Mısır ile deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalaması tansiyonu artırdı.

Türkiye de benzer bir anlaşmayı geçen yıl Libya ile imzalamıştı.