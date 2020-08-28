Almanya, Rusya'ya 'Navalnıy' yaptırımını uygulamaya hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Rus muhalif Navalnıy vakasının ardında Moskova'nın olduğu sonucuna varmaları durumunda Rusya'ya karşı diplomatik yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugünkü basın toplantısında "Rusya'nın Navalnıy vakasında işbirliği yapmaya hazır olduğu konusuna gelince, Tiergarten'daki cinayet vakasında olduğu gibi hareket edeceğiz" dedi.

Almanya, Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili'nin Berlin'de öldürülmesi nedeniyle geçen yıl 2 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti. Hangoşvili, Rusya’da terör faaliyetinde olmakla suçlanıyordu.

Navalnıy, Sibirya’daki Tomsk kentinden başkent Moskova’ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Muhalifet, Navalnıy'ın zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklasa da Omsk hastanesinde yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Navalnıy'ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı. Muhalif politikacının tedavisine Almanya’da devam ediliyor.