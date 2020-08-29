ABD'nin Belarus Büyükelçiliği'nden çağrı: Gazetecilerin gözaltına alınmasına ve internet kesintilerine son verin

ABD'nin Minsk Büyükelçiliği, Belarus yönetimine çağrıda bulunarak, ülkede meydana gelen protestolarda gazetecilerin gözaltına alınmasına ve internete erişimin kısıtlanmasına son verilmesini talep etti.

Belarus'un Minsk Büyükelçiliği, ülkede 9 Ağustos'ta düzenlenen tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Elçilik, yazılı açıklamasında "Demokratik, müreffeh bir gelecek özlemindeki Belarus halkının yanındayız ve Belarus hükümetinin demokratik reformlar gerçekleştirmesi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısını destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Belarus'un egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün yanı sıra Belarus halkının, liderlerini ve dış müdahalelerden bağımsız olarak kendi yollarını seçme özlemlerinin arkasındayız."