Yunanistan, Meriç Nehri sınırına dev haç dikti: Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak

Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikerek tören düzenledi. Papazlar eşliğinde haça dualar okunurken “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” denildi.

Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’da (nea vissa) dev bir haç dikti.

Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı.

Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu.

DHA'nın haberine göre, törende kısa konuşma yapan papazlar “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.