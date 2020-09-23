Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Hiçbir zaman Belarus'un içişlerine müdahale etmedik

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bugün düzenlenen yemin töreniyle göreve başlaması ve ülkede yaşanan protestolar hakkında açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kuleba, "Ukrayna hiçbir zaman Belarus'un içişlerine müdahale etmedi ve Belarus halkını daima destekleyecek" dedi.
Kuleba, paylaşımında "Seçim kampanyası ve sonrasında yaşananları hesaba katarsak, bugün Lukaşenko'nun 'göreve başlaması', onun Belarus devletinin meşru başkanı olarak tanınması anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
Ukraine has never interfered in internal affairs of Belarus & will always support the Belarusian people. Taking into account the election campaign & what followed, today’s “inauguration” of Lukashenko does not mean his recognition as a legitimate head of Belarusian state.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020
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