İsviçre duyurdu: Cenevre, dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifini kabul etti

İsviçre'nin Cenevre kantonunda yapılan referandumla daha önce olmayan asgari ücret uygulaması getirildi. Asgari ücret saatlik 23 İsviçre frangı (193 lira) olarak belirlendi.

İsviçre'nin Cenevre kantonunda halk pazar günü dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifi için sandık başına gitti.

Referandumda halkın yüzde 57.8'i asgari ücret uygulamasına 'evet' dedi. Buna göre, Cenevre'de saatlik asgari ücret, 23 İsviçre frangı (190 TL) oldu.

Referandumda kabul edilen yeni yasaya göre, haftalık 40 saat çalışma süresi baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak.

Böylece, İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücreti verilen ülke oldu. İkinci sırada ise saatlik asgari ücret 19.48 dolar olan Avustralya bulunuyor (13.15 İsviçre frangı).

Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011 ve 2014'deki referandumlarda kabul edilmemişti.

İsviçre genelinde geçerli olan bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da, Cenevre'nin 'evet' demesiyle, 26 kantonun sadece üçünde uygulama yürürlükte olacak. Ülkede aylık ortalama ücret ise bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı, yani yaklaşık 53 bin 793 TL.

Dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan İsviçre'nin Cenevre kantonunda iki odalı bir dairenin ortalama kirası 3 bin frank, bir fincan kahve ortalama 4 frank civarında.

Ülke çapında babalık izni referandumu kabul edildi

Ayrıca dün ülke çapında yapılan bir referandum ile de yüzde 57'lik destekle İsviçre genelinde doğum sonrasında erkeklere 2 haftalık babalık izni verilmesine karar verildi.