Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den 'Akdeniz'de barışçı çözüm, Türkiye ile yapıcı ilişki' freni

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'den Antalya'ya çekmesi ve Yunanistan ile diyalog mesajları vermesi sonrası Brüksel'de toplanan AB zirvesinden Ankara'ya yaptırım çıkması beklenmiyor. Ancak bugün ve yarın sürecek zirveye katılan liderler, Brüksel'e hareketlerinde ve varışlarında Türkiye ile ilgili mesajlar verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve öncesi yaptığı açıklamada, 'Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması gerektiğini' söylerken, 'soruna barışçı çözüm bulunmasında kararlı olduklarını' vurguladı.

AB-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çeken Merkel, "Türkiye ile ilişkilerimiz doğal olarak çok karmaşık ve tüm zorluklara rağmen AB'nin Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmasında büyük yarar var" dedi.

Ankara ile sık sık atışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise zirevede ayağının tozuyla yaptığı Doğu Akdeniz açıklamasında 'AB üyelerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a dayanışma göstermek zorunda olduklarını' dile getirdi.

Brüksel'e hareketinden önce Kıbrıs'ın Britanya'dan bağımsızlığın kazanmasının 60. yıldönümüne dair mesaj yayımlayan Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, AB liderlerine Türkiye'ya yaptırım çağrısı yaptı.

Anastasiadis, "AB zirvesinden Türkiye'nin güç kullanma tehdidiyle diplomasi yürütmesine son vermek için daha somut ve etkin tavır bekliyorum" dedi.

Güney Kıbrıs'la aynı tutumu alan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 'Yunanistan ile yaşadığı deniz yetki alanları ihtilafı ve muhaliflerle gazetecilere yönelik baskı kampanyası nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve Ankara'ya AB yaptırımlarının uygulanması gerektiğini' söyledi.

Brüksel'de konuşan Kurz "Artık nihayet Türkiye'nin eylemlerine net tepki gösterildiğini görmemiz lazım. AB nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı çizgiler çekmek zorunda, bu da üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve yaptırım uygulanması anlamına geliyor" dedi.

Paris'te de Türkiye'ye yaptırımdan yana bir açıklama yapıldı.

Fransa Avrupa Bakanı Yardımcısı Clement Beaune, Brüksel'deki zirvede AB’nin Türkiye’ye karşı katı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

France 2 televizyonuna bir demeç veren Beaune, bunun yaptırım anlamına gelebileceğini belirtti.

Fransız bakan, "Kısa vadede çözüm konusunda sinyal olmalı. Yaptırım olacak mı göreceğiz" dedi.