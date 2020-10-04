Yeni Kaledonya referandumunda Fransa'dan bağımsızlık reddedildi

Fransa'nın Güney Pasifik'teki Yeni Kaledonya bölgesi, iki yıl içinde ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitti. Fransa Deniz Aşırı Bölgeler Bakanlığı, tüm oyların sayıldığını ve hayır oylarının kazandığını duyurdu.

Güney Pasifik'te 270 bin nüfuslu bir takımada olan Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlık referandumu için sandık başına gitti. 4 Kasım 2018'de düzenlenen ilk referandumda yüzde 56.7 oranında statükonun sürdürülmesinden yana oy kullanan Yeni Kaledonya'da yine sonuç Fransa içinde kalmak oldu. Bu kez 180 binden fazla kayıtlı seçmenin katılım oranı yüzde 86'ya ulaştı.

Fransa Deniz Aşırı Bölgeler Bakanlığı'nın ilk sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, 'bu aşamada bağımsızlığa hayır oyunun kazanmaya doğru gittiği' ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 304 seçim merkezinin tamamından gelen sonuçlarda, hayır oylarının oranı yüzde 53.26'yı buldu. Paris yanlısı başkent Noumea'da kullanılan oylar, sonuca ağırlığını koydu.

ABD'de beyaz polisin siyah George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından küresel çapta başlayan ırkçılık, kölelik, sömürgecilik karşıtı eylemlerin ardından son 170 yılını Fransız hakimiyetinde geçiren adanın meclisi yeniden halk oylaması kararı almıştı.

Yerli Kanak halkı ile Kaldoş olarak bilinen Avrupalı sömürgecilerin torunları arasında bir mücadele olarak görülen referandumun ada halkı arasındaki bölünmeyi derinleştirebileceği belirtiliyor.

"Yeni Kaledonya'nın tam egemenliğini kazanıp bağımsız olmasını istiyor musunuz" sorusunun yöneltildiği halk oylaması, 1998 Noumea Anlaşmasının izin verdiği üç bağımsızlık referandumundan ikincisi oldu.

Avustralya'ya 1200, Paris'e 20 bin km mesafedeki Yeni Kaledonya, bir zamanlar Sahra altı Afrika'dan Güneydoğu Asya ve Pasifik Okyanusu'na uzanan bir imparatorluk olan Fransa için artık bölgede önemli bir tutunma noktası.

Geniş çaplı özerkliğe sahip olsa da eğitim gibi konularda Paris'e bağlı Yeni Kaledonya, Fransa'dan yılda 1.3 milyar euro sübvansiyon alıyor.

Dünya nikel rezervlerinin yüzde 25'ine sahip takımadanın gelirlerinde turizm önemli yer tutuyor.