NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.
"Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir, ortaklarla çok fazla koronavirüs desteğiyle mücadelemize destek vermiştir. Afganistan, Kosova ve Irak'ta da NATO'ya katkıda bulunuyor. NATO da Türkiye'ye katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg'in açıklamaları şu şekilde:
- Polonya, bir duyuruda bulundu, deniz devriye hava aracını kullanacağını söyledi. Bugün Doğu Akdeniz'de bazı gerilimlerle karşı karşıyayız. Güvenli bir çağrı hattı oluşturuldu, 7/24 açık bir hat bu. Her iki müttefiki de çabalarından ötürü kutluyorum. Umudum, temelde yatan uyuşmazlıkların şu an ele alınabilir olması.
- Türkiye'nin S-400 alımının konusu, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ama S-400 hava savunma sistemi NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmuyor.
- Dağlık Karabağ'daki saldırıların artmasından endişeliyiz. Sivillerin öldüğünü görünce endişemiz artıyor, ayrıca enerji kaynaklarına gelecek zarar da endişe kaynaklarından bir tanesi. İlgili tüm taraflara 'hemen savaşın durdurulması' çağrısında bulunuyoruz.
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