NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir, ortaklarla çok fazla koronavirüs desteğiyle mücadelemize destek vermiştir. Afganistan, Kosova ve Irak'ta da NATO'ya katkıda bulunuyor. NATO da Türkiye'ye katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in açıklamaları şu şekilde: