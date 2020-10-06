İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Henüz Navalnıy olayı ve Rusya yönetimi arasında bağ kurmadık

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, henüz Navalnıy olayı ve Rusya yönetiminin eylemleri arasında bir bağ kurmadıklarını belirterek, yine de Rusya'nın bu duruma açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, parlamentodaki komite oturumunda Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Raab, açıklamasında "Henüz bu olay ile FSB veya Rus devleti arasında bir bağ kurmadık, ama bunun Rusya’nın bu duruma açıklık getirmesi için çok ciddi bir neden olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Raab, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) çıkaracağı sonuçları dikkatle izleyeceğini ve buna göre gelecek tedbirleri düşüneceğini söyledi.

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gün tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy geçen ay taburcu edilmişti.