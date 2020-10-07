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    Justin Welby

    'İngiltere Kilisesi, çocuk istismarcısı çalışanlarını affederek tekrar işe aldı' iddiası

    © AFP 2020 / Leon Neal
    Avrupa
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    İngiltere Kilisesi'nin ‘çocuk istismarcısı’ çalışanlarını affederek tekrar işe aldığı ve çocukları istismarcılardan koruyamadığı ileri sürüldü. İngiltere Kilisesi’nin lideri Canterbury Başpiskoposu Welby, kilisenin çocukları korumamasının utanç verici olduğunu söyledi

    Çocuklara Cinsel İstismarı Araştırma Derneği (IICSA) tarafından kiliselerdeki çocuk istismarına ilişkin dün yayımlanan raporda, ülkede 1940-2018 döneminde din adamlarının veya kilise ile bağlantılı 390 kişinin, çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edildiği belirtildi.

    ​IICSA'nın raporunda, 2018'de kiliseye 490 istismar şikayetinin yapıldığı ve bunlardan yarısından fazlasının kilise çalışanlarına yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.

    ‘İstismarcıların saklanabileceği bir yer olmasını kolaylaştırıyor’

    İngiltere Kilisesi'ndeki kültürün, kilisenin istismarcıların saklanabileceği bir yer olmasını kolaylaştırdığı tespitine yer verilen raporda, din adamlarının çocuk istismarcılarını affederek tekrar işe aldıkları ileri sürüldü.

    Raporda, "Kilise çocukları koruyamıyor. Kilisenin itibarını korumak adına çocukların ve gençlerin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunun ihmal edilmesi, kilisenin varlık amacıyla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.

    Canterbury Başpiskoposu Welby: Utanç verici

    İngiltere Kilisesi’nin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, bugün rapora ilişkin yaptığı açıklamada, kilisenin çocukları yıllarca saflarında bulunan cinsel istismarcılardan koruyamamasının utanç verici olduğunu söyledi.

    Çocuk istismarının üstünü örtmek ciddi bir mesele” diyen Welby, "Çocuk istismarı kurbanları için yapmamız gerekeni yapmadık" ifadelerini kullandı.
    Welby, raporu 'büyük bir uyanma’ çağrısı olarak nitelendirdi

    İngiltere Kilisesi

    İngiliz Anglikan Kilisesi’nin, İngiltere'de, Manş Denizi'ndeki adalarda, Man Adası'nda, kıta Avrupa'sında, Fas, Orta Asya ve Kafkasya'daki bazı devletlerde olmak üzere 42 piskoposluğu bulunuyor. Her piskoposluk bir katedrale sahip. Ülkede yaklaşık 16 bin kilise ve buralarda görevli 20 bin rahip bulunuyor.

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    © AFP 2020 /
    Teksas'taki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismi açıklandı
    İngiliz Kilisesi, çocuk ve gençlere, kreş, tatil kulüpleri, gençlik kulüpleri ve dini etkinlikler gibi konularda hizmet sağlıyor. Yaklaşık 100 binden fazla çocuğun kilise ile bağlantılı etkinliklere katıldığı ve 2 bin 700 kilise görevlisinin de bu etkinliklerde çocuklara destek verdiği tahmin ediliyor.

    Ülkede ilkokul çağındaki her 4 çocuktan, ortaokul çağındaki ise her 16 çocuktan biri Anglikan Kilisesi'ne bağlı okullarda eğitim alıyor.

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    Etiketler:
    din adamı, Din, çocuklara yönelik cinsel istismar, Çocuklara Cinsel İstismarı Araştırma Derneği, Cinsel istismar, Çocuk istismarı, istismar, Çocuk, İngiltere Kilisesi, Kilise, İngiltere
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