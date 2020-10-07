Ermenistan’dan ‘Azerbaycan’a ait büyük yakıt deposunu vurduk’ iddiası

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Güneydoğu yönünde Ermeni birliklerinin dakik atışı sonucu düşmanın büyük yakıt deposu vuruldu” ifadesini kullandı.

Azerbaycan ordusunun geçen gece güneydoğu yönünde ilerlemeye çalıştığını ama yoğun füze ve topçu ateşine maruz kaldığını iddia eden Stepanyan, Azerbaycan ordusunun asker ve teçhizatta büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığını öne sürdü.