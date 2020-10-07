Stoltenberg: Minsk NATO’nun diplomatik varlığını kısıtlama kararını gözden geçirmeli

Stoltenberg, Estoyna Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile ortak basın toplantısında, “NATO üyelerinin Minsk’teki diplomatik varlığını kısıtlama kararı asılsız, bu konuda üzüntümüzü dile getiriyoruz. NATO müttefikleri, Minsk’i bu kararını gözden geçirmeye çağırıyor” ifadesini kullandı.

Tüm NATO üyelerinin egemen ve bağımsız Belarus’a destek verdiğini dile getiren Stoltenberg, “Muhalefet üyelerinin gözaltına alınmasından ve kaçırılmasından derin endişe duyuyoruz. Minsk ve Moskova, Belarus halkının geleceklerini belirleme hakkına saygı duymalı” diye konuştu.

Daha önce Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Litvanya’ya ülkedeki diplomat sayısını azaltma teklifinin sunulduğunu duyurmuştu. Polonya’nın 50 olan diplomat sayısını 9 Ekim’e kadar 18’e, Litvanya’nın da 25’ten 14’e düşürmesi gerekiyor. Belarus ayrıca “açık bir şekilde dostça olmayan eylemler” nedeniyle Polonya ve Litvanya’daki elçilerini geri çekmişti. Minsk, bu iki ülkeyi iç işlerine müdahale etmek ve Belarus’un temel egemenlik haklarını görmezden gelmekle suçluyor. Daha sonra Polonya ve Litvanya da Minsk’teki büyükelçilerini geri çekmişti.

Belarus yönetimi, ülkedeki protestoların yurtdışından koordine edildiğini defalarca dile getirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenkov, Batı ülkelerini ülkesindeki süreçlere doğrudan müdahale etmekle suçlamış, şiddet olaylarının ABD’den yönetildiğini, Avrupa’nın da yardımcı olduğunu dile getirmişti. Lukaşenko, protestoların koordine edildiği ülkeler arasında Polonya, Çekya, Litvanya ve Ukrayna’ya işaret etmişti.

Belarus’ta 9 Ağustos’taki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra muhalefet protesto gösterileri düzenliyor.