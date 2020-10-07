Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’dan 'Türkiye Karabağ’a askeri müdahalede bulundu’ iddiası

Fransa Ulusal Meclisi dışişleri komisyonunun oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Dağlık Karabağ’daki çatışmadan gelen haber, Türkiye’nin askeri müdahalesi olduğu yönünde. Bu, çatışmanın uluslararasılaştırma tehdidini taşıyor. Biz kendimiz bundan her türlü kaçınmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Fransa’nın Dağlık Karabağ ile ilgili tutumunu defalarca dile getirdiğini söyleyen Le Drian, “Fransa, her iki tarafın en kısa zamanda hiçbir ön koşul olmaksızın tüm askeri eylemlere son vermesi ve görüşmelere başlaması gerektiğini savunuyor. Görüşmeler olumlu sonuçlara getirmeli, çok uzun zaman alsa da” diye konuştu.

Le Drian, “Tarafların ön koşullar sürmesi sonuç elde etmeye izin vermeyecek. Ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına oturulması gerekiyor” diye ekledi.