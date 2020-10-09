Kral Maha'nın Almanya'dan yasadışı şekilde Tayland'ı yönetmesine neden izin verildiği, Merkel hükümetine soruldu

Tayland aylardır monarşi ve cunta karşıtı protestolarla sarsılırken, Kral Maha Vajiralongkorn'un ailesi ve haremiyle birlikte Almanya'da keyif çatmasından Almanların duyduğu rahatsızlık parlamentoda hükümete soru olarak geri döndü.

Tayland'da protestoların hedefindeki Kral Maha Vajiralongkorn'un ailesi ve haremiyle birlikte Almanya'da keyif çatması, Almanlarda rahatsızlık yaratıyor.

Kral Maha'nın Tayland'ı Almanya'nın Bavyera eyaletinden yöneten görüntüsü, Alman parlamentosunda "Yabancı bir devlet başkanının Almanya sınırları içinden politika icra etmesi gibi son derece alışılmadık ve bana göre yasadışı bir eyleme neden izin verildiği" sorusu şeklinde Alman hükümetine geri döndü.

Bundestag oturumunda Yeşiller milletvekili Frithjof Schmidt'in yönelttiği bu soruya hükümetin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Heiko Maas yanıt verdi.

Alman Dışişleri Bakanı, Tayland'da ilgili bir sürü tuhaf haber olduğundan söz ederek, Kral Maha'nın yasadışı bir iş yaptığından söz etmeden şu eleştiriyi getirdi:

"Tayland siyasetinin Alman toprakları üzerinden yürütülmemesi gerektiğini net şekilde ifade ettik... Ülkemizdeki misafirler devlet işlerini bizim topraklarımız üzerinden yürütürse, biz her zaman buna karşı çıkacak şekilde hareket etmek isteriz."

Yeşil vekil Schmidt, Bakan Maas'a, Tayland'da cunta demokrasiye giden yolu kapadığı müddetçe Tayland'la serbest ticaret müzakarelerinin bir kez daha dondurulması konusunu Avrupa Birliği (AB) ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu da yöneltti.

2014 askeri darbesinin ardından Tayland'la tüm ilişkileri askıya alan AB, geçen yılki genel seçimde darbe lideri general Prayuth'un sivil başbakan olarak seçilmesini müteakip ticaret görüşmelerini yeniden başlatmıştı.

Maas, ticaret müzakarelerinin durdurulmasının baskı uygulama seçeneklerinden biri olduğunu, ama önce meseleyi Bangkok'la görüşmenin daha doğru davranış olacağını söyledi.

Alman medyasının manşetlerinden inmeyen sefahatıyla dikkat çeken Kral Maha, 35 milyar euroluk servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer alıyor.