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    Çeşitli ülkelerin silahlı kuvvetlerinde kadın askerler

    Hollanda'da kadınlara askerlik yükümlülüğü kapsamında celp kağıdı gönderilecek

    © AFP 2020 / Lucas Castro
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010201043063402-hollandada-kadinlara-askerlik-yukumlulugu-kapsaminda-celp-kagidi-gonderilecek/

    Hollanda'da hükümet, bu hafta itibarıyla cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 17 yaşını dolduran kadınlara, ihtiyaç duyulması halinde zorunlu askerlik yapacaklarını belirten celp belgesi gönderileceğini bildirdi. 

    Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Twitter hesabından yaptığı görüntülü açıklamada bu hafta itibarıyla 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderileceğini kaydetti.

    Bakan Bijleveld açıklamasında kararın cinsiyet eşitliği kapsamında alındığını belirterek "Kadın ve erkekler eşit haklara sahip olduğu gibi eşit yükümlülüklere de sahiptir" ifadesini kullandı.  

    Şu an kadınların orduya katılmasının gerekmediğini söyleyen Bakan Bijleveld, "Ama gelecekte ne olur bilinmez. Ülkemizin güvenliği tehdit altında olursa, bütün yükümlüler silah altına alınabilir" dedi. 

    Askerlik celp belgelerinde, kadınların profesyonel askerlik görevlerine başvurabileceklerine de yer verilecek.

    1997'de zorunlu askerlik yükümlülüğü kaldırılan Hollanda'da 2018 yılında yürürlüğe giren yasayla yükümlüler silah altına alınmayarak gerekli durumlarda Hollanda dışında savaşmak üzere ordu listesine kaydediliyor.

    Uygulama her ne kadar kadar kağıt üzerinde gözükse de olası bir savaş durumunda 45 yaşın altındaki yükümlüler silah altına alınabilir.

    Prenses Amalia'ya da celp belgesi gidecek

    Hollanda medyasında yer alan habere göre, karar kapsamında askerlik celbi gönderilecek 100 bin Hollandalı genç kadın arasında, Hollanda Kralı Williem Alexander'in kızı ve Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia da bulunuyor.

    Haberde Hollanda Devlet Bilgilendirme Dairesi RVD'nin Hollanda Devlet Kanalı NOS'a yaptığı açıklamaya yer verilerek Prenses Amalia'nın celp kağıdının ardından ne şekilde hareket edeceğinin bilinmediği aktarıldı. 

    2017'de kadınlar da dahil edilmişti

    Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği ihtiyaç halinde uygulanan zorunlu askerlik yükümlülüğünün sadece erkekleri kapsamasına itiraz etmişti.

    Bakan Hennis-Plasschaert zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istemişti. 

    Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamındaki yasayı değiştirerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etmişti.

    Etiketler:
    Kadın, zorunlu askerlik, Asker, Hollanda
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