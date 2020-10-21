Miçotakis: Türkiye, aşırı eylemleriyle bölgedeki istikrarı baltalıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile Lefkoşa'da bir araya geldiği Sekizinci Üçlü İşbirliği Zirvesi kapsamında Türkiye’nin bölgedeki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Miçotakis’e göre Üçlü İşbirliği Zirvesi’nin katılımcıları, komşu Türkiye’nin ‘aşırı’ davranışlarıyla bölgesel istikrarı baltaladığı konusunda mutabık kaldı.

Yunan Başbakan, “Türkiye emperyal gelenekler icat ediyor. Bazen rastgele haritalar çizerek, bazen geçersiz mutabakatlar imzalayarak ve bazen halihazırda çözüme kavuşturulmuş konularda yasalar çıkararak” vurgusunu yaptı.

Miçotakis ayrıca Atina’nın Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği’ni askıya alma ve Türkiye'ye silah ambargosu uygulama talebini de yineledi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat konusuna da değinen Miçotakis, “Ankara'nın yasadışı mutabakat muhtırası Libya krizini derinleştiriyor” diye konuştu. Yunan Başbakan, Suriyeli paralı askerlerin hareketlerinin Afrika için tehdit oluşturduğunu ve aynı zamanda Avrupa'nın istikrarını baltaladığını sözlerine ekledi.