Fransa'daki bıçaklı saldırıyla ilgili üçüncü gözaltı

Fransa'nın Nice kentinde üç kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırısıyla bağlantılı üçüncü kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

BFM TV'nin aktardığına göre, iki gün önce Nice şehrinde gerçekleşen bıçaklı saldırıya ilişkin üçüncü kişi gözaltın alındı.

Haberlere göre, evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan kişinin Cuma günü gözaltına alınan başka bir şüpheli ile akraba olduğu belirlendi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, "Sentinelle" (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan asker sayısının ibadethaneler ile okulların güvenliğinin artırılacağını bildirmişti.