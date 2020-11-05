Viyana Belediye Başkanı Ludwig, polisi kurtaran Türklerle konuştu: Gurur duyuyorum

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Viyana'daki terör saldırısında müdahalede bulunarak saldırının daha ağır sonuçlara yol açmasının önüne geçen Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin'le gurur duyduğunu ifade etti.

Viyana'daki saldırıda biri polis iki yaralıyı kurtaran Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig tarafından kabul edildi.

Ludwig'in danışmanlığını yapan Aslıhan Bozatemur'un girişimleriyle organize edilen görüşme belediye binasında gerçekleşti.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Ludwig, "Terör, demokrasiyi her zaman istikrarsız hale getirecek, insanlarda fiziksel ve psikolojik yaralar açacak. Güçlü toplum bunun karşısında duracak. Canlarını riske atarak bir polisi kurtaran Türk vatandaşlarıyla buluştum. Bu durumdan özellikle gurur duyuyorum zira kökenimiz ne olursa olsun kentin dayanışma içinde olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.

Terror will immer die Demokratie destabilisieren, die Menschen physisch wie psychisch verwunden. Eine starke Gesellschaft hält da dagegen. Gestern habe ich 2 türkischstämmige Bürger getroffen, die unter Lebensgefahr einen Polizisten gerettet haben. 1 pic.twitter.com/JGJDoKeyck — Michael Ludwig (@BgmLudwig) November 4, 2020

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Viyana’da 4 kişinin ölümüne ve 20’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırılar IŞİD tarafından üstlenilmişti. Avusturya Dışişleri Bakanı Karl Nehammer, Türk vatandaşlarının kurtardığı polisin sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

Rusya ve Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke saldırıları kınamıştı.