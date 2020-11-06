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    Danimarka'da 200'den fazla kişide vizon bağlantılı koronavirüs tespit edildi: Ülkenin kuzeyinde karantina ilan edildi

    © REUTERS / RITZAU SCANPIX
    Avrupa
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    Danimarka’da vizonda mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesinin ardından haziran ayından beri vizon bağlantılı 214 koronavirüs vakasının saptandığı belirtildi. Aşı çalışmamalarını riske atmamak için milyonlarca vizonun itlaf edileceği belirtilirken, ülkenin kuzeyinde mutasyonlu virüs nedeniyle 250 binden fazla kişi karantinaya girdi.

    Bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nun (SSI) dün yayınladığı rapora göre ülkede geçen hazirandan beri 214 kişide vizon bağlantılı koronavirüs tespit edildi. Son dönemde vizonların uyutulmasına sebep olan mutasyona uğramış virüs nedeniyle de yalnızca 12 kişinin enfekte olduğu, 5 vizon çiftliğinde de virüs bulunduğu açıklandı.

    ​Bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün diğer koronavirüs türlerinden daha tehlikeli veya bulaştırıcı olmadığını ifade ederken, aşı çalışmalarını riske sokabilme ihtimalinin endişe verici olduğunu vurguluyor.

    Ülkenin batı yarımadası Jutland'da 207 çiftlikte vizonla ilişkili birkaç koronavirüs türü tespit edilmişti, bunun ardından milyonlarca kürklü hayvanın itlaf edileceği açıklanmıştı

    Danimarka'da vizon yetiştiriciliği
    © AFP 2020 / JACOB GRONHOLT-PEDERSEN
    Danimarka'da vizon yetiştiriciliği

    Bilim insanları, laboratuvar testlerinin ve ön çalışmaların, bu türlerden 'Cluster 5' olarak adlandırılan bir türün Kovid-19'a karşı insan vücudunda oluşturulan antikorlara karşı daha az duyarlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

    250 binden fazla kişi karantinaya girdi

    Öte yandan, dünyanın en büyün vizon yetişicisi olan ülkede, bu tedbirlerin ardından 250 binden fazla insan bugünden itibaren karantinaya girdi.

    Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bu adımın virüsün kontrol altına alma amacıyla atıldığını belirtti.

    Ülkenin kuzeyinde yaklaşık olarak 280 bin kişinin yaşadığı yedi şehirde, spor ve kültürel tüm faaliyetler askıya alındı, toplu taşıma durduruldu ve sınırlar kapatıldı.

    Sadece polis ve sağlık çalışanları gibi kritik görevleri icra edenlerin şehir sınırlarını geçmelerine izin veriliyor.

    İnsanların acil olarak test yaptırmaları istendi, Cumartesi'den itibaren restoranların kapatılma talimatı verildi, 5. sınıf ve üzeri öğrencilerin Pazartesi günüden itibaren uzaktan eğitime geçecek.

    Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Virüsün bu türünü tamamen yok etmeliyiz" demişti.

    'Uzun süre endişe kaynağıydı'

    Mutasyonlu virüs uzun süredir endişe kaynağıydı ancak Danimarkalı bilim insanları, araştırmaların sonuçlarını kesin olarak geçen Pazartesi görmüşlerdi. Daha sonra Salı günü de vizon yetiştiriciliğinin mutasyona uğramış virüsün ciddi bir şekilde yayılmasına neden olabileceğini ve bu a halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturabileceği komsunda hükümeti uyarmışlardı.

    Bunun üzerine Danimarka hükümeti Çarşamba günü, mutasyona uğramış koronavirüsün taşıyıcıları olabilen ve insanlara bulaştırabilen milyonlarca çiftlik vizonunun itlaf edileceğini açıklamış, bu virüs türünün tespit edildiği vizonların yeni enfeksiyonun yayılmasına karşı mücadelede tehdit haline gelebileceği belirtilmişti.

    "Bu varyanttan kurtulmanın en iyi yolu genellikle enfeksiyonun yayılmasını yavaşlatmaktır" ifadelerine verilen raporda, bu türe yönelik çalışmaların sürdüğü de ifade edilmişti.

    Başbakan Frederiksen, “Danimarka’daki tüm vizonlar yok edilmeli. Nesilden nesle aktarılan hayatınızın işini kaybediyorsun. Bu, benim ve bu sektörde çalışan herkes için kara bir gün. Hükümet bunu anlıyor” ifadesini kullanmıştı.

    '785 milyon dolara mal olacak'

    Ulusal polis şefi Thorkild Fogde, ‘bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini’ söyledi.

    Hükümetin yaptığı değerlendirmelere göre, itlaf işleminin 5 milyar krona (785 milyon dolar) mal olabileceği belirtiliyor

     

    Etiketler:
    Danimarka, Aşı, mutasyon, Kovid-19, itlaf, Koronavirüs
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