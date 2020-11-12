Açık artırmaya çıkan en büyük pembe elmas: Rusya'da bulunan 'Gülün ruhu' 26.6 milyon dolara alıcı buldu

Rusya’da bulunan ender pembe elmas İsviçre’nin Cenevre kentinde Sotheby’s müzayede evinde tarafından düzenlenen açık artırmada 26.6 milyon dolara satıldı. ‘Gülün ruhu’ isimli elmas, şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en büyük pembe elmas oldu.