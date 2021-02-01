Alman siyasetçi: Aşı kıtlığını önlemek için Çin ve Rus aşılarının kullanılması gerekiyor

Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başkanı Markus Soeder dün yaptığı açıklamada, Avrupalı yetkilileri mevcut teslimat sıkıntısını hafifletmek için Çin ve Rus aşılarını kullanma önerisinde bulundu.

Bavyera Eyalet Başkanı Soeder, Çin ve Rus aşılarının kullanılmasının aşılama kampanyalarını rahatlatacağını ve tedarik sıkıntısını gidereceğini iddia etti.

Coronavirus live news: Germany may use Russian and Chinese vaccines, leaders suggest; Israel extends lockdown https://t.co/MkL9RcU6BP — The Guardian (@guardian) February 1, 2021

​Die Welt'e verdiği demeçte, "Avrupa denetim makamlarının, Rus ve Çin aşılarını da en kısa sürede test etmesi ve gerektiği takdirde sipariş etmesi gerekir" diyen Soeder "koronavirüs stratejisinin tüm meşruiyeti, aşılama sorununu ne kadar çabuk kontrol altına alabileceğimize bağlı" diye devam etti.

Aynı zamanda Bavyera Hristiyan Sosyal Birliği'nin de başkanı olan Soeder, eyaletteki salgını kontrol altına almak için uyguladığı katı ve pratik önlemleri de anlattı.

Avrupa'nın, aşı üreticisi AstraZeneca ile yaşadığı problemler ve Pfizer-BionTech'in tedarik noktasında yetersiz kalması Soeder'in çağrısını anlamlı kıldığı belirtiliyor.

Birçok ülkede aşılama faaliyetleri durma noktasına geldi

Birçok Avrupa ülkesi, aşı kıtlığı nedeniyle koronavirüs aşılamalarını şimdiden erteledi ve hatta durdurdu.

Federal Sağlık Bakanlığının tahminine göre, Almanya'daki aşılamalarda en az 10 haftalık gecikmenin yaşanacağı düşünülüyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da dün yaptığı açıklamada, aşıların mevcudiyeti konusundaki tartışmalar sürerken Almanya'nın, Rusya veya Çin'den gelen aşıların kullanımına açık olduğunu söyledi.

Spahn yerel basına verdiği demeçte, "Bir aşı güvenli ve etkiliyse, hangi ülkede üretilirse üretilsin, elbette pandemiyle mücadelede kullanılması gerekir" ifadelerini kullandı.