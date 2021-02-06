AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'nın Avrupalı diplomatları sınır dışı etmesini kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'nın, blog yazarı Aleksey Navalnıy’a destek gösterilerine katılan 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etmesini kınayarak bu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, blog yazarı Aleksey Navalnıy'a destek gösterilerine katılan 3 Avrupalı diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Borrell'in sözcüsü Peter Stano, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Yüksek Temsilci, Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşme sırasında, 3 Avrupalı diplomatın Rusya'dan sınır dışı edileceğini öğrendi. Borrell, bu kararı şiddetle kınadı ve onların, yabancı diplomat statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlere katıldıkları yönündeki suçlamaları reddetti. Karar gözden geçirilmeli" dedi.

Stano'ya göre Borrell, bu karardan etkilenen üye ülkelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta Rus blog yazarı Navalnıy'a destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine katılan Alman, İsveçli ve Polonyalı diplomatların 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurmuştu.