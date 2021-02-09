Kayıt
13:46 09 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fransa'da imam Farid Slim 'Kovid-19 salgınını yönetmede Erdoğan'ı, Macron'dan başarılı bulmaktan' yargılanıyor

    Fransa'da imam Farid Slim 'Kovid-19 salgınını yönetmede Erdoğan'ı, Macron'dan başarılı bulmaktan' yargılanıyor

    © AA
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 16
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043768485_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_b1531bba16db38ca975dfea753cf8b0f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202102091043768610-fransada-imam-farid-slim-kovid-19-salginini-yonetmede-erdogani-macrondan-basarili-bulmaktan/

    Fransa'nın Chambery şehri valisi tarafından "Fransa’yı küçük düşürdüğü, Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında dava açılan imam Slim, dün Paris Temyiz Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

    Müslüman toplumun hedefe konulduğu Fransa’da, imam Farid Slim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını krizini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan daha iyi yönettiğine" dair sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle yargılanıyor.

    Chambery Valisi tarafından "Fransa’yı küçük düşürdüğü, Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında dava açılan imam Slim, Paris Temyiz Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıktı.

    Mahkeme Başkanı, tarafları dinledikten sonra duruşmanın sonucunun 31 Mart'ta açıklanması yönünde karar kıldı.

    Davada hazır bulunan Cumhuriyet Savcısı da mahkemeden imamın evine yönelik arama kararının "hukuksuz" olduğuna ilişkin görüş bildirerek kararın kaldırılmasını talep etti.

    Slim, duruşma sonrasında, evine polislerce sabahın 6'sında baskın yapıldığını ve "terör propagandası yapmakla" suçlandığının kendisine iletildiğini söyledi.

    Evinde arama yapıldığını ve "Fransa için bir tehdit olduğu" gerekçesiyle yargılanacağının söylendiğini belirten Slim, 20 yıldan fazla süredir Fransa'da imamlık yaptığına dikkati çekti.

    'Erdoğan, salgını Fransa Cumhurbaşkanı'ndan daha iyi yönetiyor dediğim için yargılanıyorum'

    Slim, ne ile suçlandığını anlamadığını belirtti ve "Hiçbir şey bulamadılar çünkü ortada suç teşkil edecek bir durum yok. Ne ile suçlanıyorum? Her vatandaş gibi kendi görüşümü açıkladığım için suçlanıyorum. Hani ifade özgürlüğü vardı. Güya Fransız vatandaşına yakışmayacak hareketlerde bulunmuşum. Kovid-19 salgınında hükümetin politikasını eleştirdiğim, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgını Fransa Cumhurbaşkanı'ndan daha iyi yönetiyor dediğim ve bunları Facebook'tan yayınladığım için Fransa yasalarını tehlikeye atmaktan yargılanıyorum. Ben bir vatandaş olarak sadece salgın sürecinden memnun olmadığımı söyledim" dedi.

    'Terör suçlamaları keyfi'

    İmamın avukatı Sefen Guez Guez de Slim'in, Fransa'daki Müslüman toplum ve Chambery halkı tarafından saygı duyulan biri olduğuna işaret ederek, müvekkiline yönelik terör suçlamalarını "keyfi" olarak niteledi. Müvekkiline yöneltilen suçlamaların, "bugün her vatandaşın hakkı olan görüşünü belirtmesi ve ifade özgürlüğü hakkını kullanması" nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Guez Guez, "Suç olarak gösterilen tek unsur Facebook'ta konuşmasını paylaşmak" dedi.

    Guez Guez, Slim'in herhangi yasadışı bir şahısla irtibatının ya da terör organizasyonuyla ilişkisinin saptanmadığını vurguladı.

    Paylaşımlarına yönelik en komik suçlamanın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile kıyaslanması olduğunu anımsatan Guez Guez, "Bunu söylediği için Fransa hükümetini devirmekle suçlanıyor. Buna gülünür ancak tersini hayal edin. Türkiye'de bir Ortodoks papazı, Macron'u Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kıyasladığı için evine terörle mücadele polisi gönderilse ne derdiniz? Herkes şok olur" diye konuştu.

    Avukat Sefen Guez Guez, aile bireylerinde travmalara yol açtığı gerekçesiyle davalı tarafa 10 bin euro manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.

    İlgili konular:

    Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den 'başörtüsü yasaklansın' çağrısı
    Fransa İslam Konseyi: Demokrasiye yönelik barbarca bir saldırı
    Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir
    Etiketler:
    Terör propagandası, Irkçılık karşıtları, Irkçılık karşıtı, Irkçılık, islam, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
    Türkiye'nin mor renkli köyünde hiç koronavirüs vakası görülmedi
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    İstanbul fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet