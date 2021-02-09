Letonya'da 16 Rus televizyonuna daha yasak getirildi

NEPLP Başkanı İvars Abolins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında REN TV Baltic ve NTV Mir Baltic olmak üzere Rusça yayın yapan 16 televizyonu, ülkede yayın yapan televizyonlar listesinden çıkarma kararı aldığını ifade etti.

Yayın yasağı getirilen televizyonların; REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, NTV Serial, NTV Stil, NTV Pravo, Kinomiks, Naşe Novoye Kino, Rodnoye Kino, İndiyskoye Kino, Kinokomediya, Kinoseriya, KVN TV, Kuhnya TV, Boks TV ve HD Life olduğu kaydedildi.

Abolins, paylaşımında "NEPLP, Letonya enformasyon alanını korumak için yayınlanan programlar tescil listesindeki tüm programları yoğun kontrole tabi tutacak ve eğer benzer vakaları tespit ederse benzer biçimde hareket edecek" dedi.

NEPLP šorīt pieņēma lēmumu izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta 16 programmas, tajā skaitā REN TV Baltic un NTV Mir Baltic.



Lēmums pieņemts, jo nav izdevies iegūt informāciju, ka Latvijā šīs programmas vispār kāds pārstāvētu. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 9, 2021

NEPLP, adı açıklanan televizyonların sahiplerine dair bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

Daha önce Letonya'da, Rusya'nın ‘Rossiya-RTR’ uluslararası televizyonuna, bir programında !nefreti körükleme! unsurunun bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl yayın yasağı getirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu kararın Letonya’nın uluslararası taahhütlerini kaba bir şekilde ihlal ettiği bir siyasi bir hamle olduğunu söylemişti.