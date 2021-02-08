Letonya'da Rus televizyona 1 yıl yayın yasağı: Rus Dışişleri'nden tepki

Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), Rusya'nın 'Rossiya-RTR' uluslararası televizyonuna 1 yıl yayın yasağı getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, kararın Letonya'nın uluslararası taahhütlerini kaba bir şekilde ihlal ettiği bir siyasi bir hamle olduğunu söyledi.

NEPLP Başkanı İvars Abolins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eformasyon alanımızı savunduk, savunuyoruz, savunacağız. NEPLP bu sabah, 'Rusya-RTR'nin Letonya topraklarında 15 Şubat’tan itibaren yayınını yasaklama kararı aldı" ifadelerini kullandı.

Letonya'da 'Rossiya-RTR' televizyonunun yayınını kısıtlama prosedürü geçen temmuz ayında başlamıştı. Televizyonda yayınlanan '60 Dakika' programının Ukrayna konulu bölümünde, 'nefreti körükleme' unsurunun bulunduğu iddia edilmişti.

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NEPLP šorīt pieņēma lēmumu no 15.februāra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslāciju Latvijas teritorijā. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 8, 2021

Rus Dışişleri: Demokratik ve sivil toplumun temel ilkelerinin ihlali

Söz konusu kararın, Riga'nın uluslararası taahhütlerini kaba bir şekilde ihlal ettiği bir siyasi bir hamle olduğunu belirten Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Rus kanallarının yasaklanmasında, Riga'nın ne pahasına olursa olsun Rus medyasını, Rus dilini ve ulusal bilgi alanındaki her türlü muhalefeti ortadan kaldırma yönündeki inatçı arzusunu görüyoruz. Letonya bir kez daha ülkenin Rusça konuşan nüfusunun haklarını ihmal ederek insan hakları yükümlülüklerini göz ardı ediyor ve böylece demokratik ve sivil toplumun temel ilkelerini ihlal ediyor."

Zaharova, uluslararası örgütleri ve hak savunucularını Letonya'nın baskıcı politikasına tepki vermeye çağırdı.