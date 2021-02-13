AB'den Çin'e 'BBC yasağını kaldırın' çağrısı

Çin'in 'yanıltıcı haber içerikleri' nedeniyle BBC World News servisini yasaklamasıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Avrupa Birliği, Çin'i 'bu kararından geri adım atmaya' çağırdı.

Çin ile batı ülkeleri arasında devam eden siyasi gerilim medya alanında da kendisini gösteriyor. Çin Global Televizyon Ağı'nın (CGTN) 'Komünist Parti tarafından kontrol edildiği' gerekçesiyle yasaklamasının ardından, Pekin yönetimi de 'yanlış bilgi yaydığı' gerekçesiyle BBC World News'in ülkedeki yayın lisansını iptal ettiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Avrupa Birliği (AB), Çin'in 'medyada çok sesliliğe engel olduğu' iddiasıyla kararın geri alınması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "AB, medya özgürlüğünü ve çoğulculuğu korumanın yanı sıra fikir sahibi olma ve herhangi bir müdahale olmaksızın bilgi alma ve verme özgürlüğü dahil olmak üzere, çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğü hakkının konrunmasına bağlılığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da dün yaptığı açıklamada yasaklama kararına tepki göstererek 'medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması' olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, ABD ile AB ülkelerinin, özellikle Rusya ve Çin kaynaklı basın kuruluşlarına yönelik çok sayıda müdahale ve yasaklama girişimi bulunuyor.