Kayıt
17:42 19 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Emmanuel Macron

    ABD ve AB'nin eldeki aşıların yüzde 5'ini yoksul ülkelere sadaka vermesini öneren Macron: Boşluğu Çin-Rusya dolduruyor

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (65)
    0 112
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043420127_0:225:3072:1953_1200x675_80_0_0_6a90f7e0839b432c323df6ef62b06a5c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202102191043851984-abd-ve-abnin-eldeki-asilarin-yuzde-5ini-yoksul-ulkelere-sadaka-vermesini-oneren-macron-boslugu/

    Fransa Cumhurbaşkanı ABD ve AB'nin ellerindeki aşıların yüzde 5'ini az gelişmiş ülkelere acilen göndermesi önerisini açıklayarak ekledi: Aşı paylaşmamızdan doğan boşluğu Çin ve Rusya dolduruyor.

    Kovid-19'a karşı ABD ve bazı istisnalar dışında AB'de genelde Batı üretimi aşılar kullanılırken, diğer ülkelerin Rusya ve Çin yapımı aşılara rağbet etmesi ve bunun üzerinden aşı diplomasisi gelişmesi karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron harekete geçti. Macron, Amerika ve Avrupa'ya ellerindeki aşıların yüzde 5'ini az gelişmiş ülkelere acilen göndermeleri teklifinde bulundu. Macron'un hamlesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi" uyarısının ardından geldi.

    'Bir şeyler yapıyormuşuz etkisi yaratalım'

    İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a konuşan Macron, aşıların adil şekilde paylaşılmasında yaşanan başarısızlığın, küresel eşitsizliğin pekişip daha kalıcı hale gelmesine yol açtığı uyarısını yaptı.

    "Derhal milyarlarca doz ya da milyarlarca ve milyarlarca euro göndermekten söz etmiyoruz, sadece elimizdeki dozların yüzde 4-5'ni hızla tahsis etmek sözkonusu" diye konuşan Macron, "Bu bizim aşılama kampanyalarımızı değiştiremeyecek. Sadece her ülke elindeki on milyonlarca dozun az bir kısmını çok hızlı nakledecek ki, insanlar sahada bir şeyler olduğunu görebilsin" diye ekledi.

    G7 zirvesinde gündeme getirecek

    Aşı paylaşma girişimini Almanya Başbakanı Angela Merkel'in desteklediğini ve ABD'de Joe Biden yönetiminin de desteğini almayı umduğunu dile getiren neoliberal lider, 'böyle bir programın yokluğundan doğan boşluğu Çin ve Rusya'nın doldurduğundan' yakındı.

    Fransa Cumhurbaşkanı, teklifini bugün G7 liderlerinin video konferans yoluyla düzenleyeceği zirvenin gündemine taşıyacak.

    Biden'dan Covax'a 4 milyar dolarlık vaat

    Dün Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Biden'ın küresel aşı paylaşım-erişim programı Covax'a 4 milyar dolar verme vaadinde bulunduğu açıklaması geldi.

    Geçen ay 'aşı milliyetçiliği' yapıldığı ve Kovid-19 aşılarının paylaşımında 'ahlaki çöküşün' eşiğinde olunduğu uyarısında bulunan BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon doz aşı yapıldığını, en düşük gelirli ülkelerden birine ise sadece 25 doz aşı verildiğini belirtmişti.

     

     

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (65)
    Etiketler:
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM, Rusya, Çin, eşitsizlik, Düşük gelir, Yoksul, Gelişmekte olan ülkeler, COVAX, Erişim, Paylaşım, Aşı, ABD, AB, AB, Fransa, Emmanuel Macron, Joe Biden, Angela Merkel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İlk durağı olan Edirne'de vatandaşları ağırlamaya başlayan Dijital TIR, 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Dijital TIR ile ilgili tüm güzergah ve detaylara ‘www.dijitaltir.org’ sitesinden ulaşılabilecek. Salgın tedbirlerinin uygulanacağı Dijital TIR’a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak.
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Dijital TIR'ı Türkiye'yi dolaşacak
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet