ABD ve AB'nin eldeki aşıların yüzde 5'ini yoksul ülkelere sadaka vermesini öneren Macron: Boşluğu Çin-Rusya dolduruyor

Kovid-19'a karşı ABD ve bazı istisnalar dışında AB'de genelde Batı üretimi aşılar kullanılırken, diğer ülkelerin Rusya ve Çin yapımı aşılara rağbet etmesi ve bunun üzerinden aşı diplomasisi gelişmesi karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron harekete geçti. Macron, Amerika ve Avrupa'ya ellerindeki aşıların yüzde 5'ini az gelişmiş ülkelere acilen göndermeleri teklifinde bulundu. Macron'un hamlesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi" uyarısının ardından geldi.

'Bir şeyler yapıyormuşuz etkisi yaratalım'

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a konuşan Macron, aşıların adil şekilde paylaşılmasında yaşanan başarısızlığın, küresel eşitsizliğin pekişip daha kalıcı hale gelmesine yol açtığı uyarısını yaptı.

"Derhal milyarlarca doz ya da milyarlarca ve milyarlarca euro göndermekten söz etmiyoruz, sadece elimizdeki dozların yüzde 4-5'ni hızla tahsis etmek sözkonusu" diye konuşan Macron, "Bu bizim aşılama kampanyalarımızı değiştiremeyecek. Sadece her ülke elindeki on milyonlarca dozun az bir kısmını çok hızlı nakledecek ki, insanlar sahada bir şeyler olduğunu görebilsin" diye ekledi.

G7 zirvesinde gündeme getirecek

Aşı paylaşma girişimini Almanya Başbakanı Angela Merkel'in desteklediğini ve ABD'de Joe Biden yönetiminin de desteğini almayı umduğunu dile getiren neoliberal lider, 'böyle bir programın yokluğundan doğan boşluğu Çin ve Rusya'nın doldurduğundan' yakındı.

Fransa Cumhurbaşkanı, teklifini bugün G7 liderlerinin video konferans yoluyla düzenleyeceği zirvenin gündemine taşıyacak.

Biden'dan Covax'a 4 milyar dolarlık vaat

Dün Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Biden'ın küresel aşı paylaşım-erişim programı Covax'a 4 milyar dolar verme vaadinde bulunduğu açıklaması geldi.

Geçen ay 'aşı milliyetçiliği' yapıldığı ve Kovid-19 aşılarının paylaşımında 'ahlaki çöküşün' eşiğinde olunduğu uyarısında bulunan BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon doz aşı yapıldığını, en düşük gelirli ülkelerden birine ise sadece 25 doz aşı verildiğini belirtmişti.