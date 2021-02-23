Polonya'da helikopter kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Polonya'da gece saatlerinde bir helikopter, Gmina Arw eyaletinde yer alan Widnica kentinin Pyszczyna kasabasına bağlı Studzienice köyü yakınlarındaki bir ormanlık araziye düştü. Kazanın ardından olay yerinde sevk edilen kurtarma ekipleri, yoğun sis ve nemli hava nedeniyle uzun süre yürüdükten sonra bölgeye güçlükle ulaştı.

Ekiplerin olay yerine geldiği süre içerisinde helikopterde bulunan 2 kişi, enkazdan yaralı olarak kendileri çıkmayı başarırken helikopterdeki diğer 2 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Polonya Devlet Havacılık Kazalarını İnceleme Komisyonu yetkililerinin ve savcının olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.