Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: Putin'den ülkemize Sputnik V aşısı göndermelerini talep ettim

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ülkesine Sputnik V aşısı tedarik edilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiğini ve Kremlin'den olumlu yanıt beklediğini söyledi.

Prag merkezli CNN Prima News televizyonuna demeç veren Zeman, Putin'den Sputnik V aşısı talep ettiğini belirtti.

Rus lidere başvurmadan önce konuyu Başbakan Andrej Babis'le istişare ettiğini anlatan Zeman, "Bana verilen bilgi doğruysa, bu talebe olumlu yanıt verilecek ancak elbette aşının kullanılması için onay gerekecek. Devlet İlaç Denetim Enstitüsü'nün onayı benim için yeterli olur" dedi.

Zeman Sputnik V konusunda ısrarcı

Zeman, aşı sıkıntısı çekilen ve koronavirüsün İngiliz mutasyonunun etkili olduğu Çekya’nın Rus Sputnik V aşısını satın almasında uzun süredir ısrar ediyor. Macaristan'ın deneyimlerine atıfta bulunan Çek Cumhurbaşkanı'na göre Rus aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmemiş olması, yetkililerin Sputnik V'yi kullanmaları için engel teşkil etmemeli.

Bu arada Çek hükümet yetkilileri, ülkenin yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşıları kullanacağını belirtiyor. Başbakan Andrej Babis daha önce Sputnik V aşısının AB’de bir an önce tescil edilmesine ilgi duyulduğunu belirtmişti.

Çekya, ölüm oranı açısından Avrupa'nın zirvesinde

Dün açıklanan son verilere göre Çekya, 1 milyon kişide 884 ölüm oranıyla Avrupa'da ilk sıraya yükselmişti. Son 24 saatte ülkede 1531'i ağır olmak üzere 14 bin 400 yeni vaka tespit edilmişti.

The Lancet, Sputnik V'nin etkinliğini doğrulamıştı

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, 2 Şubat’ta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediğini ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.