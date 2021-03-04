Tihanovskaya: Belarus muhalefetinin Kremlin ile temasa geçme girişimleri başarısız oldu

Belarus’ta geçen yaz düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde şimdiki Devlet Başkanı Lukaşenko’nun rakibi olan muhalif lider Tihanovskaya, Belarus muhalefetinin Kremlin ile temasa geçmeye çalıştıklarını fakat bunu başaramadıklarını söyledi.

İsviçre’te yayınlanan Tages Anzeiger gazetesine konuşan muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, Belarus muhalefetinin temsilcilerinin Kremlin ile temasa geçmeye çalıştıklarını fakat bunu başaramadıklarını söyledi.

Tihanovskaya, “Haftalar boyunca Kremlin ile temasa geçmeye çalıştık. Hiç kimse yanıt vermedi” diye konuştu.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun şu anda ‘Moskova’dan destek aldığını’ ileri süren Tihanovskaya, “Putin'in Lukaşenko’nun halkın zaferi gibi görünmeyecek şekilde gidebilmesi için bir yol aradığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko, altıncı dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Yüzde 80.08 oya sahip Lukaşenko'dan sonra yüzde 10.9 oyla en yüksek oyu alan Tihanovskaya, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.