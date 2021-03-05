Belarus Başsavcılığı, Litvanya'dan muhalif lider Tihanovskaya'nın iadesini talep etti

Belarus Başsavcılığı, Ağustos 2020'deki devlet başkanlığı seçimlerinden bir gün sonra Litvanya'ya kaçan muhalif lider Svetlana Tihanovskaya'nın iadesi için Litvanya'ya Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Belarus yönetimi, seçimlerden sonra ülkede protesto eylemleri organize eden Tihanovskaya'nın cezalandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belarus Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre kurum, Tihanovskaya'nın Belarus'a iadesi için Litvanya'daki muadil kuruma başvuru yaptı. Başsavcılık, kamu düzeni, toplumun ve devletin güvenliği ile ilgili suçlar nedeniyle Tihanovskaya'ya ceza verilmesinin planlandığını belirtti.

Daha önce Tihanovskaya hakkında anayasal düzenin bozulmasına yönelik çağrılar nedeniyle uluslararası arama kararı çıkarılmıştı. Ayrıca Tihanovskaya'nın destekçileri tarafından kurulan ve amacının iktidarın barışçıl devri olduğu belirtilen Muhalefet Koordinasyon Konseyi'nin kurulması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko, altıncı dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Yüzde 80.08 oya sahip Lukaşenko'dan sonra yüzde 10.9 oyla en yüksek oyu alan Tihanovskaya, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.