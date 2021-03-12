Avrupa Parlamentosu'nda Suriye tasarısı kabul edildi: Türkiye için 'Barışı tehlikeye atıyor' iddiası

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında yayınladığı karar tasarısında YPG müttefik olarak kabul edildi ve Türkiye'nin bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği öne sürüldü.

Avrupa Parlamentosu (AP), 'Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl' başlıklı tasarısında Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabası içinde bulunduğunu iddia ederek bu ilerlemenin Esad yönetiminin tutumu nedeniyle ilerlememesinin endişeyle karşılandığı ifade edildi. Milletvekilleri, soruna askeri çözüm bulunamayacağını, insani krizin endişe verici olduğunu, BM öncülüğünde ateşkes izleme mekanizması kurulması gerektiğini kaydetti.

Tasarıda, sahada ilerleme olmadıkça Suriye yönetimiyle 'normalleşmeye karşı çıkıldığı, ülkede yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenilirliğinin bulunmadığı, yaptırımların Esad yönetiminin yanı sıra İranlı ve Rus yetkilileri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği' belirtildi.

Raporda Türkiye için 'ihlal' iddiası

Esad yönetiminin 'insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri' uyguladığı iddiasıyla kınandığı raporda, Türkiye ile ilgili de çeşitli iddialarda bulunuldu. Suriye ile birlikte Rusya, İran ve Türkiye'nin de ihlallerde bulunduğu belirtilirken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi istendi.

Öte yandan, Türkiye'nin 'Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı' iddia edildi.

'Bir müttefik olarak YPG'

Rusya'nın hava saldırılarının da 'şiddetle kınandığı' tasarıda, Suriye yönetiminden de '130 bin siyasi tutukluyu serbest bırakması ve insani yardıma izin vermesi' istendi.

AP milletvekilleri, IŞİD'in bölgede hala aktif olduğunu belirterek uluslararası koalisyona destek açıklamasında bulundular. Vekiller ayrıca, Demokratik Suriye Güçlerinin (SDG) de 'bir müttefik olarak IŞİD ile mücadeleye ciddi katkı yaptığını' savundu.

Suriye'de 'halka karşı işlenen suçların' cezalandırılması için AB ülkelerinin çabalarını artırması talep edilen tasarıda, Suriye halkının yüzde 90'ının fakirlik sınırının altında yaşadığı, halka insani yardımların ulaştırılmasının AB'nin önceliği olması gerektiği vurgulandı.

Tasarıda, Suriyelilere yardım sağlayan komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'ın dayanışması övülürken AB ülkelerinden bu ülkelerdeki insani yardım programlarına fon sağlamayı sürdürmeleri istendi.

Öte yandan Suriye'nin güvenli olmadığı için dönüşlerin gönüllü olması, Suriyelilere verilen koruma statüsünün değiştirilmemesi gerektiğini kaydetti ve Suriye'de bulunan AB ülkesi vatandaşı çocukların ülkelerine getirilmesini istendi.