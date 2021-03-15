Almanya, AstraZeneca aşısının kullanımını durduruyor

AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını durduran ülkeler arasına Almanya da katıldı. Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının uygulamasının durdurulacağını açıkladı.

Bakanlık, kararın aşı kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesinin ardından alındığını bildirdi.

Daha önce İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Avusturya, Romanya, İtalya, Hollanda, Endonezya ve Bulgaristan, aşı olanlarda ‘ciddi kan pıhtılaşması vakaları’ tespit edilmesi nedeniyle AstraZenaca aşısını askıya almıştı.

Dünya Sağlık Öğütü (DSÖ), kan pıhtılaşması vakaları ile AstraZeneca aşısı arasında kesin bir bulgu görülmediğini belirtmişti. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" ifadesini kullanmıştı.

AstraZeneca da kendi yaptıkları incelemelerde aşı ile kan pıhtısı oluşumu hakkında bir bağlantı bulamadıklarını belirtmişti.