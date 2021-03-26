Hz. Muhammed karikatürü gerekçesiyle Fransa'da öğretmenin kafasının kesilmesi sonrası Britanya'da öğretmenlere tehdit

Britanya'da bir ortaokul, din eğitimi dersinde Muhammed peygamber karikatürü gösterildiği gerekçesiyle öğretmenleri tehdit eden tekbirli protestoya sahne oldu. Okul, öğretmeni görevden uzaklaştırıp 'tümüyle uygunsuz kaynak' gösterildiği için velilerden özür diledi. Eğitim Bakanlığı ise "Öğretmenleri tehdit ya da taciz, asla kabul edilemez" dedi.

Fransa'da tarih öğretmeni Samuel Paty'nin sınıfta Muhammed peygamber karikatürleri göstermekle suçlanıp internette nefret kampanyasının hedefi olmasının ardından 16 Ekim 2020'de kafası kesilerek öldürülmesi sonrası bu kez Britanya'da bir okulda karikatür krizi çıktı. Batı Yorkshire'daki Batley Ortaokulu, din eğitimi dersinde Muhammed peygamber karikatürleri gösterildiği gerekçesiyle Müslüman erkek velilerin protesto gösterilerine sahne oldu.

BREAKING: A protest at a school in Batley has broken out after an image of the Prophet Muhammad was shown in a Religious education class #Batley #Protest pic.twitter.com/2turk6JCsm — Yorkshire Voice (@YorkshireV) March 25, 2021

Protesto alanına giden polis müdahale etmez ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden bile ceza kesmezken, olayla ilgili okul yönetimi ile eğitim bakanlığından farklı yönde açıklamalar geldi.

Müslüman erkek velilerin perşembe günü okul önünde toplanıp protesto düzenlerken "get the head teacher" (başöğretmeni yani okul müdürünü alın) diye bağırmaları da sosyal medyada konu oldu.

Muslims are protesting outside Batley Grammar School in Yorkshire because a teacher has 'allegedly' used an 'inappropriate' resource during a lesson.



A mob of offended Muslim men have gathered outside the school chanting Allahu Akbar.



Are they there to intimidate or protest? pic.twitter.com/kouV4NlizO — Alpha T. W. D. (@HansWur31379481) March 26, 2021

Tekbir getiren kalabalığın eğitim çalışanlarını tehdit ettiğine dikkat çekilirken, "get the head of the teacher" (öğretmenin kellesini alın) mı dediğine dair tartışma da doğdu.

" get the head teacher " so they are threatening the staff.... https://t.co/ZueAZYh8UG — Invicta Regina (@InvictaRegina) March 25, 2021

​İlkin Batley Ortaokulu, 'din eğitimi dersinde tümüyle uygunsuz bir kaynak gösterildiği için en içten özürlerini sunduğunu' açıkladı. Devlete bağlı okulun yönetimi, Muhammed peygamber karikatürü gösteren öğretmen için de uzaklaştırma cezası verildiğini duyurdu.

Okul Müdürü Gary Kibble "Çocukların dinler ve inançlar hakkında bilgi sahibi olması önemli, ama bu hassas yöntemlerle yapılmalı. Sözkonusu çalışan uzaklaştırıldı ve olayla ilgili bağımsız soruşturma açıldı" dedi. Kibble, yönetim kurulu ve toplum liderleriyle yakın işbirliği içinde durumu çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ardından Eğitim Bakanı Gavin Williamson'ın ofisi, velilerin Muhammed peygamber karikatürü gerekçesiyle protesto düzenlemelerini 'kabul edilemez' diye niteleyerek kınadı.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü, bugün bir açıklama yaparak, "Öğretmenleri tehdit ya da taciz etmek asla kabul edilemez" dedi.

Bakanlığın velilerle okullar arasında sorunlar çıktığında diyaloğu teşvik ettiğini dile getiren bakanlık, "Ancak tanık olduğumuz protestoların tehdit içeren ve koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden doğası, tümüyle kabul edilemezdir ve sona erdirilmelidir" vurgusunu yaptı.

"Okullar, meydan okuyucu veya tartışmalı oldukları durumlar dahil her çeşit konu, fikir ve materyali müfredatlarına eklemekte siyasi dengeyi sağlama yükümlülüklerine tabi şekilde özgürdür" diyen sözcü, okullara 'sınıfta hangi materyallerin kullanılacağına karar verme durumu da dahil, farklı din ve inançtan insanlar arasında saygı ve hoşgörüyü teşvik' çağrısı yaptı.