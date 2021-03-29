Fransa, Libya Büyükelçiliğini yeniden açtı

Libya'da ikiye bölünmüş meclisin yıllar sonra ilk kez ortak oturum düzenleyerek geçici birlik hükümetini onaylaması ve BM gözetiminde 24 Aralık seçimi sürecine girilmesini müteakip, Fransa'dan büyükelçiliğini yeniden açma hamlesi geldi.

Fransa'nın Trablus Büyükelçiliği bugün şehrin dışında yüksek duvarlı yeni bir binada faaliyete geçti.

Libya'da Halife Hafter'in komutasındaki güçleri desteklemiş bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yeni Libya liderliğini ağırlarken Trablus Büyükelçiliğinin 7 yıl aradan sonra tekrar açılacağını duyurmuştu.

Elysee Sarayı'nda Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi'yi kabul eden Macron, "Libya'da istikrar ve barış sağlanmazsa, ülkenizi ile bölgeyi istikrarsızlaştıran terör örgütleri ve kaçakçılar ortadan kaldırılmazsa, Orta ve Doğu Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'da barış olmaz" demişti.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. Dibeybe, Ankara'ya yakınlığıyla bilinen bir isim.

Kuzey Afrika'nın petrol zengini ülkesi, 2011'de Albay Muammer Kaddafi'nin cihatçılar tarafından öldürülmesiyle silahlı gruplar arasındaki çekişmeden doğan iç savaşa sürüklendi. Cihatçıların 11 Eylül 2021'de ABD'nin Bingazi Konsolosluğuna saldırıp Konsolos Chris Stevens dahil 4 ABD'liyi öldürmesini, Nisan 2013'te Fransa Büyükelçiliğinin bomba yüklü araçla saldırıya uğrayıp enkaza dönmesi izledi. Önce bir otele taşınan Fransa Büyükelçiliği, diğer birçok yabancı diplomatik misyon gibi Temmuz 2014'te Tunus'un yolunu tuttu.

2017'de Trablus Büyükelçiliğini yeniden açan ilk ülkeler eski sömürgeci İtalya ve Türkiye olurken, artık Mısır, Yunanistan ve Malta'nın da Fransa'nın izinden gitmesi bekleniyor.

Göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini 23 Mart'ta Fransa'ya, 25 Mart'ta Mısır'a gerçekleştiren Menfi, ardından 26 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.