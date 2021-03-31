Lukaşenko'dan Belarus'a yaptırım uygulayan kişi ve kurumlara misilleme kararı

Belarus Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun ulusal çıkarların korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla imzaladığı kararla, Belarus'taki kişilere ve kurumlara yaptırım kararları alan yabancı kişi ve kurumların, Belarus'a ithalat yapması ve hizmet getirmesi yasaklandı.

Kararnamede, yaptırıma tabi tutulacak yabancı kişi ve kurumların isimlerinin yer aldığı bir liste yer almadı.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Lukaşenko kazanmış, ardından 'seçimlere hile karıştırıldığı' iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Seçime 'hile karıştırıldığı' gerekçesiyle Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunan ve seçimin sonucunu tanımayan Avrupa Birliği (AB), sonucu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu üst düzey yetkililere ve firmalara karşı yaptırım kararları almıştı.

AB'nin yaptırımları; seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişilere ve firmalara mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.