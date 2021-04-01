Fransa’da bir barın ismi ‘Sputnik V’ olarak değiştirildi

Pandemi devam ederken Fransa’da bir bar sahibi, 1989 yılından beri var olan Sputnik isimli barının ismini, Rus koronavirüs aşısı olan Sputnik V olarak değiştirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir barın sahipleri Rus Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısına yaklaşımlarını, işyerlerinin adını değiştirerek gösterdi. 1989’dan beri var olan barın ismi, yanına eklenen ‘V’ harfi ile ‘Sputnik V’ oldu.

Barın ortaklarından“Fransa’nın Rus aşısını da almasının faydalı olacağını düşünüyorum. Burada çalışan arkadaşım Goran ‘Barın ismine ‘V’ ekleyelim, düşüncemizi ifade edelim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Skoric, isim değişikliğinin kent sakinlerinin ilgisini çektiğini, insanların bir şeyler içmekten çok barda Sputnik V aşısının yapılıp yapılmadığını sormaya geldiğini söyledi.

Skoric, “Ortaklarla konuştuk. İçeride bir aşı noktası oluşturabilirsek, memnuniyetle yaparız bunu. Ancak sorun aynı sorun: Avrupa Rus aşısına izin verecek mi?” ifadelerini kullandı.